Durante los últimos días, la UEPC dio a conocer la información de un nuevo paro docente que se realizaría a nivel nacional, en el cual los maestros de la provincia tendrían la opción de adherirse para manifestarse por reclamos salariales.

La medida se terminó confirmando y se está llevando a cabo hoy lunes, donde el acatamiento, según se conoce de Marcos Juárez, ronda entre el 75 y 80%. Esto también tiene que ver con lo estipulado por el gobierno nacional para que se lleve a cabo la manifestación.

Además, durante la tarde se realizarán diversas marchas en las grandes ciudades del país, exigiendo así mejores condiciones de trabajo para los profesores. Esto rige en todos los niveles educativos.

No hay noticias sobre que se extienda el cese de actividad para más días.