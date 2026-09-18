Patìn Artìstico del Club Argentino:

Campeonato Nacional Absoluto 2026 San Juan.

Hola, querìa con ustedes un resumen de lo que fue nuestra participaciòn junto al Club Argentino en el Campeonato Nacional Absoluto de Patìn Artìstico 2026, realizado del 5 al 12 de Septiembre en el Velòdromo Vicente Alejo Chancay en San Juan.

El Nacional Absoluto reùne a las mejores Patinadoras de cada categorìa de nuestro Paìs:

deportistas que llegan a esta competencia despuès de transitar todo un año de preparaciòn y clasificaciòn.

En esta oportunidad, el Club Argentino estuvo representado por:

MILENA ATALA B Tercera Juvenil.

Medalla de Bronce Nacional Absoluto.

Milena tuvo una actuaciòn enorme y logrò algo que nos llena de orgullo: subirse al Podio Nacional y consagrarse Bronce Nacional Absoluto, entre las mejores Patinadoras de su categorìa de todo el Paìs.

JULIETA VALDÈS B Tercera Infantil.

Julieta tambièn fue protagonista de esta instancia, llegando al Campeonato Nacional Absoluto y teniendo la posibilidad de competir junto a las mejores deportistas de su categorìa.

Si bien esta vez pudo acceder al Podio, su clasificaciòn y participaciòn en esta competencia ya representan un logro enorme, fruto de todo el trabajo, la constancia y el compromiso que sostuvo durante el año.

Como entrenadoras, nos llena de felicidad verlas hasta acà.

Dos representantes del Club Argentino estuvieron entre las mejores de Argentina y una de ellas logrò subir al Podio Nacional.

Felicitamos profundamente a Milena y Julieta por representar al Club con tanta dedicaciòn y compromiso, y agradecemos a sus familias por acompañarlas en cada paso.

Nos quedamos con la satisfacciòn de todo lo construido durante este año y con la certeza de que cada experiencia como esta nos hace crecer, aprender y seguir soñando.

Un Nacional que deja orgullo, aprendizaje y una Medalla que nos llena el corazòn.