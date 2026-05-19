Patín de Argentino:
El equipo de Patín del Club Argentino tuvo una destacada participación en la competencia zonal realizada en Santa Rosa de Río Primero, dejando una vez más en alto los colores rojiblancos y demostrando el gran trabajo que se realiza día a día dentro de la disciplina.
Con compromiso, dedicación y muchísimo esfuerzo, nuestras Patinadoras representaron al Club de gran manera, reflejando no solo el crecimiento deportivo, sino también los valores de compañerismo, constancia y pasión que identifican a nuestra institución.
Las deportistas obtuvieron las siguientes posiciones:
Primer Puesto:
CATALINA MAZZONI.
ELENA PADULLES.
EMILIA DUTTO.
Segundo Puesto:
CAMILA TENAGLIA.
Tercer Puesto:
EVA VAZQUEZ.
Cuarto Puesto:
JOSEFINA VALDEZ.
PAULA LEIRIA.
Felicitamos a cada una de las Patinadoras, Profesoras y familias por el enorme trabajo realizado y por seguir haciendo crecer al Patín del Club Argentino en cada Presentación.