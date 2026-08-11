Patín de Argentino:
Segundo Torneo Zonal-APC.
Nuestras Patinadoras participaron del Segundo Torneo Zonal de la Asociación de Patinadores Cordobeses(APC) realizado en el Sum de Montemarle, Ballesteros.
¡ Felicitaciones a todas por el compromiso, la dedicación y el excelente desempeño !.
Primer Puesto:
EMMA SIERRA, DELFINA DI CARLO, ELENA PADULLES, EVA VÁZQUEZ, MILENA ATALA.
Segundo Puesto:
JULIETA VALDEZ, EMILIA DUTTO, CATALINA MAZZONI.
Tercer Puesto:
CAMILA TENAGLIA, PAULA LEIRIA.
Cuarto Puesto:
ALFONSINA ROMANO
Quinto Puesto:
JOSEFINA VALDEZ
¡ Seguimos creciendo y representando al Rojo en cada Pista !.