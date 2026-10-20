Patìn de San Martìn:

¡ Disney sobre ruedas !.

El sàbado 17 vivimos una noche llena de magia, brillo y destrezas sobre ruedas,

Màs de 120 Patinadores en Pista nos hicieron viajar a nuestra infancia, recreando los clàsicos de Disney y llenando de alegrìa e ilusiòn al Pùblico y a cada uno de nuestros pequeños, felices de compartir escenario con sus Personajes favoritos.

Nos acompañaron el Club Villa Argentina de Marcos Juàrez, el Club Uniòn Central de Saira, el Club Firpo de San Marcos y el Club Leones de Leones, haciendo de esta gran Fiesta un encuentro hermoso para compartir y disfrutar del Patìn.

Queremos agradecer de corazòn a todas las Personas que colaboraron e hicieron posible este espectàculo. ¡ Gracias por ser Parte de esta noche tan especial !.

¡ Pero la magia continùa !. Nuestras clases siguen hasta Diciembre, con nuevos aprendizajes y la participaciòn en los Festivales Zonales a los que fuimos invitados.