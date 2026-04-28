Patinaje Artístico del Club Argentino Presente en la Copa Apertura Nacional «B».
El Club Argentino dirá presente en la Copa Apertura Nacional B de Patinaje Artístico, que se desarrolla del 25 de Abril al 2 de Mayo en el Cepard, en la cuidad de Posadas.
Nuestras representantes estarán compitiendo en las siguientes jornadas:
Miércoles 29 de Abril:
Delfina Di Carlo
Jueves 30 de Abril:
Emma Sierra
Viernes 01 de Mayo:
Julieta Valdez
Este importante certamen reúne a cientos de Patinadores de todo el País, siendo una de las competencias más destacadas del calendario Nacional
¡ Acompañamos y alentamos a nuestras deportistas en este gran desafío !.