Patinaje Artístico del Club Argentino Presente en la Copa Apertura Nacional «B».

El Club Argentino dirá presente en la Copa Apertura Nacional B de Patinaje Artístico, que se desarrolla del 25 de Abril al 2 de Mayo en el Cepard, en la cuidad de Posadas.

Nuestras representantes estarán compitiendo en las siguientes jornadas:

Miércoles 29 de Abril:

Delfina Di Carlo

Jueves 30 de Abril:

Emma Sierra

Viernes 01 de Mayo:

Julieta Valdez

Este importante certamen reúne a cientos de Patinadores de todo el País, siendo una de las competencias más destacadas del calendario Nacional

¡ Acompañamos y alentamos a nuestras deportistas en este gran desafío !.