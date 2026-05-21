Patrullajes Antinarcòticos:
Operativo: Oficiales de la Compañia de intervenciones Especiales de la FPA llevaron a cabo controles preventivos en distintas ciudades de la Provincia de Còrdoba.
VILLA MARÌA.
SAN FRANCISCO.
RÌO CUARTO.
LA FALDA.
MARCOS JUÀREZ.
Resultados: Durante los procedimientos desarrollados en las ciudades de Saldàn y Marcos Juàrez se incautaron varias dosis de marihuana y una motocicleta en sendos controles realizados a transeùntes que circulaban por la vìa Pùblica.
El despliegue del Personal y mòviles por parte de la Fuerza Policial Antinarcotràfico, forma parte del Plan estratègico en contra del narcomenudeo dispuesto por el @MPF Còrdoba, en todo el territorio Provincial.
Fuente: MPF.