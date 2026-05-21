Patrullajes Antinarcòticos:

Operativo: Oficiales de la Compañia de intervenciones Especiales de la FPA llevaron a cabo controles preventivos en distintas ciudades de la Provincia de Còrdoba.

VILLA MARÌA.

SAN FRANCISCO.

RÌO CUARTO.

LA FALDA.

MARCOS JUÀREZ.

Resultados: Durante los procedimientos desarrollados en las ciudades de Saldàn y Marcos Juàrez se incautaron varias dosis de marihuana y una motocicleta en sendos controles realizados a transeùntes que circulaban por la vìa Pùblica.

El despliegue del Personal y mòviles por parte de la Fuerza Policial Antinarcotràfico, forma parte del Plan estratègico en contra del narcomenudeo dispuesto por el @MPF Còrdoba, en todo el territorio Provincial.

Fuente: MPF.