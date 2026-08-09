Patrullajes Preventivos: FPA detuvo a dos sujetos y secuestró estupefacientes en Jesús María y Marcos Juárez.

En el marco de Patrullajes inteligentes desarrollados por efectivos de la Compañia de Intervenciones Especiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se llevaron a cabo dos procedimientos positivos en las ciudades de Jesús María y Marcos Juárez, que culminaron con la aprehensión de dos Personas mayores de edad.

En Jesús María, tras un control efectuado en Barrio Vicente Agüero, se logró la detención de un sujeto de 30 años y el secuestro de varias dosis de marihuana, dinero en efectivo y elementos de relevancia para la causa.

Por otra parte, sobre la intersección de Carlos Pellegrini y Perú de la ciudad de Marcos Juárez, otro controlado de varias dosis de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y objetos de interés.

Los dos procedimientos fueron informados a las autoridades judiciales competentes, que dispusieron las medidas de rigor en cada caso, trasladando los sujetos y los secuestros a las sedes Judiciales de ambas ciudades.

Fuente: FPA.