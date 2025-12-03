Durante las últimas horas, una noticia sacudió a la política cordobesa, al confirmarse los nuevos puestos de los referentes provinciales que cambiarán con el correr de los días de diciembre.

Miguel Siciliano, quien iba a desempeñar su cargo en el Congreso de la Nación a partir del 10 de este mes, ahora pasará a ser Ministro de Vinculación y Gestión Institucional.

Como parte de la disolución de Bioagroindustria y también Producción, Ciencia y Tecnología, este último dirigido por Pedro Dellarossa, se unificarán y pasarán al mando de Sergio Busso.

Por esto mismo, una de las grandes dudas fue el lugar que ocupará el ex intendente de Marcos Juárez, quien ahora será Vicepresidente del Banco de Córdoba, un puesto que quedará vacante ya que Juan Manuel Llamosas ocupará su banca en la Legislatura de Córdoba.

Finalmente, Ignacio García Aresca, el ‘hermano de la vida’ de Martín Llaryora, pasará a ocupar el lugar que deja Siciliano en el Congreso.

Estos movimientos sorprendieron ya que, días atrás, todo daba a entender que en la provincia no se iban a gestar los cambios en los gabinetes.