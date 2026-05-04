En una nota que envió a los medios dio a conocer la dimisión al cargo que se adjunta, y luego en una entrevista radial, de acuerdo a una entrevista compromiso con el periodista de Radio Panorama, Nelvio Barovero, en fecha anterior procedió a confirmar que competirá por el cargo de Intendente Municipal en la boleta del PRO, previa ratificación del partido.

En la medida que se cumplan estos pasos, Dellarossa llegó al Ministerio del Cordobesismo como extra-partidario PRO y, luego de su renuncia actual, retorna al PRO donde ya fue intendente en dos períodos.

Se trata de un hecho llamativo en un momento político de pases y cruces que el ingeniero Dellarossa haya mantenido esta coherencia partidaria sin tropiezos y entredichos.