Club Argentino:

¡ Finalizó el 70 Torneo Aniversario de Frontón !.

Este domingo cerramos un fin de semana Histórico en el Club Argentino de Marcos Juárez, con la participación de jugadores y delegaciones de distintos Puntos del País.

Los equipos destacados:

METROPOLITANA A: SANTIAGO ANDREASEN, FACUNDO ANDREASEN, y ÁNGEL VALLE.

CÓRDOBA A: DIEGO ANTONINO, FEDERICO ISAIA y JAVIER NICOSIA.

ENTRE RÍOS A: CARLOS DORATO, JUAN FIRPO y FEDERICO FERNÁNDEZ.

SANTA FE: BERNARDO ALGARBE, JEREMÍAS CEDREZ y GUILLERMO OSORIO.

Gracias a todos los jugadores, delegaciones, autoridades, dirigentes, colaboradores, familias y público que hicieron posible esta gran fiesta de la Pelota.

70 Años de Historia que seguimos construyendo juntos.