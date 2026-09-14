Club Argentino:
¡ Finalizó el 70 Torneo Aniversario de Frontón !.
Este domingo cerramos un fin de semana Histórico en el Club Argentino de Marcos Juárez, con la participación de jugadores y delegaciones de distintos Puntos del País.
Los equipos destacados:
METROPOLITANA A: SANTIAGO ANDREASEN, FACUNDO ANDREASEN, y ÁNGEL VALLE.
CÓRDOBA A: DIEGO ANTONINO, FEDERICO ISAIA y JAVIER NICOSIA.
ENTRE RÍOS A: CARLOS DORATO, JUAN FIRPO y FEDERICO FERNÁNDEZ.
SANTA FE: BERNARDO ALGARBE, JEREMÍAS CEDREZ y GUILLERMO OSORIO.
Gracias a todos los jugadores, delegaciones, autoridades, dirigentes, colaboradores, familias y público que hicieron posible esta gran fiesta de la Pelota.
70 Años de Historia que seguimos construyendo juntos.