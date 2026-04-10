En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Desde el comienzo de abril la ciudad ha sido el ojo de la polémica luego de confirmarse el cierre del Sanatorio Sudeste, y en consiguiente la asistencia de más de 5 mil afiliados de PAMI que se quedaban sin un lugar para las internaciones e intervenciones. Luego, durante esta semana, se conoció un hecho que indignó a varios vecinos, por el traslado que debía recibir un paciente que está en el Hospital y no fue llevado hacia Villa María.

Por este caso, Sicardi detalló que el hombre recibió la atención primaria en el Centro Materno Infantil, pero era necesaria una intervención que no podía realizarse allí, por lo que lo ingresaron a la internación del nosocomio hasta que pudieran derivarlo a Villa María.

Según se pudo conocer, el sujeto tiene patologías crónicas y es necesaria una cirugía. Como no tiene familiares directos que se encarguen, unos amigos realizaron los trámites con PAMI para su derivación, e incluso una vecina se ofreció para acompañarlo.

La sorpresa se llevaron cuando llegó la ambulancia, pero, según los paramédicos, además de la falta de familia, los papeles habían sido completados de manera errónea, por lo que se volvieron a Villa María, pero sin el paciente, el cual continúa en el Abel Ayerza.

“La contención primaria la tiene pero hay que avanzar en algunos estudios y en una posible intervención” dijo Sicardi, y además detalló que ellos también intentaron intervenir explicando que la información decía que había sido tratado en el Centro Materno, lo cual si ocurrió, pero de todas formas no fue trasladado.

El director también expresó que siempre consideraron que sería “dificultosa” la intervención en Villa María, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones podían llegar a ocurrir. Mientras tanto, el hombre continúa internado en el Hospital, a la espera de que PAMI reorganice su situación y lo venga a buscar para llevarlo a la Clínica FUSAVIM.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer que el hombre sería Omar Marilungo, y necesita una intervención quirúrgica con urgencia antes de que su estado de salud se agrave.

Hace pocos minutos la Panorama pudo confirmar que Marilungo fue trasladado a Villa María en la mañana del viernes.