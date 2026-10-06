Durante las últimas horas, el equipo de Red Panorama recibió diversos mensajes y reclamos por parte de sus oyentes sobre un intento de ciberdelito.

Según lo comentado por algunos damnificados, en algunos sectores de Marcos Juárez están dejando una especie de folletos, el cual deja una serie de preguntas y respuestas, con la insignia “¿Qué tan marcosjuarense sos?”.

Luego, debajo de todo, hay un número de teléfono –que no tiene el código de área de esta ciudad- y uno debe responder esa pregunta por mensaje. Automáticamente, por lo que describió un oyente, cuando te contactás a ese número te hackean el teléfono y se roban tus datos, además de posiblemente las cuentas de billeteras digitales.

Se ruega a los vecinos no contactarse con ese número y, al recibirlo, llamar inmediatamente a la policía.