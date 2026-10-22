En diálogo con el equipo de Red Panorama, el director del Hospital Abel Ayerza, Agustín Sicardi, y el jefe de jurisdicción de los hospitales regionales, Eduardo Foresi, aclararon de forma contundente la situación de los fondos de PAMI.

Durante la entrevista, Sicardi puntualizó directamente que «nosotros no cobramos directamente nada de PAMI» para despejar dudas sobre la gestión. Asimismo, las autoridades explicaron de manera indirecta que las atenciones médicas hospitalarias no constituyen un ingreso directo al municipio, sino que los cobros de prestaciones son canalizados y redistribuidos a través del Ministerio de Salud provincial.

En respuesta a las afirmaciones de la jefa comunal de San Marcos Sud sobre supuestos pagos preferenciales, Foresi afirmó tajantemente que «son dos situaciones distintas» entre los efectores locales y la provincia. El licenciado detalló indirectamente que cada municipio percibe partidas de manera independiente por los servicios prestados en sus centros periféricos de atención primaria.

En ese sentido, remarcó que las intendencias deben precisar si han cobrado, descartando cualquier tipo de favoritismo administrativo desde la dirección del centro médico estatal de la localidad.

Asimismo, Foresi cuestionó con dureza el impacto de las políticas impositivas y presupuestarias nacionales sobre los distritos locales, expresando directamente: «¿Hasta cuándo sin bajar impuestos van a seguir sacando beneficios que venían al interior?». El jefe regional argumentó de manera indirecta que la reducción de recursos ahoga las finanzas municipales y complica seriamente el cumplimiento de los salarios. Del mismo modo, agregó que la falta de financiamiento dificulta la compra y entrega regular de medicamentos esenciales para los vecinos en toda la zona.

Con respecto al Remediar, el director del nosocomio puntualizó indirectamente que la drástica caída en el envío de botiquines por parte de la Nación complica el seguimiento de patologías de tratamiento prolongado. A su vez, explicó que la interrupción de estos esquemas preventivos incrementa las complicaciones en la salud de la población y termina encareciendo de manera inevitable los costos de internación.

Por su parte, Foresi volvió a enfatizar el drama cotidiano que enfrentan las comunas más pequeñas al declarar de modo directo que «es muy complicado y es muy triste tener que decir que no a estas cosas». En ese contexto, el doctor explicó indirectamente que los recortes nacionales obligan a las administraciones del interior a sobrecargar el sistema de asistencia médica provincial.

En consecuencia, señaló que los municipios de la región terminan asumiendo demandas sanitarias y farmacológicas que la Nación ha dejado de cubrir en los últimos meses.

Finalmente, los médicos ratificaron el compromiso del centro asistencial regional frente a la crisis prestacional local declarando explícitamente que «el hospital está atendiendo y conteniendo todo». De forma indirecta, las autoridades sanitarias remarcaron que, a pesar de las severas demoras en los pagos y las dificultades económicas, el establecimiento continúa asistiendo la demanda de los jubilados.

Por último, enfatizaron la necesidad de gestionar respuestas estructurales que devuelvan a la ciudad las prestaciones de PAMI que se perdiendo paulatinamente.