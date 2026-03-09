Durante el viernes y sábado, en un trabajo en conjunto que realizaron las diferentes fuerzas policiales de la ciudad, se secuestraron aproximadamente 22 motocicletas por diferentes faltas e infracciones de los rodados.

Durante el viernes, en varios sectores de la ciudad, se incautaron 15 vehículos, mientras que el sábado los otros 7. Todos fueron trasladados al Depósito Municipal hasta que sus dueños regularicen las faltas.

El operativo fue realizado por personal de Tránsito Municipal, Guardia Urbana, FPA, y otras unidades especiales.