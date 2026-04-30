En diálogo con el equipo de Red Panorama, el médico veterinario Matías Almeida, quien trabaja en conjunto con el área de Zoonosis, confirmó la aparición de un caso de leptospirosis en un perro en Marcos Juárez y explicó que, si bien no es frecuente, se trata de una enfermedad presente en la región. “Uno trabaja día a día para tratar de combatir y que no haya ningún tipo de riesgo en la población”, señaló, al tiempo que remarcó la importancia de actuar rápidamente ante este tipo de diagnósticos.

Almeida detalló que la leptospirosis es una enfermedad bacteriana que puede transmitirse de los animales a las personas y que encuentra condiciones favorables en períodos de humedad prolongada y presencia de roedores. Según indicó, el contagio puede darse por contacto con agua contaminada con orina infectada, por lo que insistió en reforzar las medidas de prevención y el control ambiental en patios y espacios abiertos.

El profesional también explicó que los síntomas en los perros pueden incluir decaimiento, pérdida de peso, dolor, y fallas renales o hepáticas, por lo que recomendó acudir rápidamente al veterinario ante cualquier señal de alarma. Además, advirtió que la prevención no pasa solamente por la vacunación, sino también por evitar que los animales permanezcan sueltos en la vía pública y tengan contacto con charcos o zonas contaminadas.

En paralelo, desde el área de Zoonosis continúan con los operativos gratuitos en distintos sectores de la ciudad. Este jueves, el quirófano móvil estará instalado en la esquina de Hernández y 19 de Octubre, donde se realizarán castraciones, vacunación antirrábica y atención primaria para mascotas. “La idea es seguir con el servicio barrio a barrio”, destacó Almeida, subrayando la importancia de acercar estas acciones preventivas a los vecinos.

Desde Zoonosis pidieron reforzar los cuidados y aprovechar las campañas gratuitas para prevenir enfermedades y proteger la salud pública.