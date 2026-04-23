La referente local Carmen Lerda, en dialogo con el equipo de Red Panorama, confirmó la conformación de una mesa de trabajo integrada por distintos actores de Marcos Juárez, con el objetivo de abordar la crítica situación que atraviesan los afiliados de PAMI. “Ante la falta total de respuesta, decidimos organizarnos sin colores políticos”, expresó, destacando que la prioridad es garantizar la atención médica de jubilados y pensionados.

Según explicó, el principal problema radica en la derivación de pacientes a la Clínica Fusavim de Villa María, ubicada a 120 kilómetros, lo que genera demoras significativas. Lerda advirtió que “hay traslados que tardan entre 12 y 72 horas”, situación que, según indicó, pone en riesgo la vida de los pacientes y desgasta tanto a las familias como al personal de salud.