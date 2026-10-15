Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Marcos Juárez.

Marcos Juárez, Octubre del 2026.

RADIO PANORAMA

PRESENTE

De nuestra consideración:

La Comisión Directiva de la Sociedad Italiana tiene el agrado de invitar a Ud/s a la presentación del libro «Nonna Ice», Recuerdos en blanco y negro(Editorial El Escriba, Buenos Aires, 2026) de la escritora Berenicce Rossi,(Italiana).

Esta obra es en estilo narrativo y devuelve la frescura de vidas simples, no siempre felices, pero intensamente vividas de inmigrantes italianos, escrita en italiano y castellano.

El evento se llevará a cabo el día 27 de Octubre a las 20:00 horas en el hall de nuestra institución. con entrada libre y gratuita.

La autora al finalizar realizará un espacio de intercambio y firmará ejemplares.

Su presencia será un honor y un gran apoyo para este proyecto literario.

Le saludamos cordialmente.

COMISIÓN DIRECTIVA.