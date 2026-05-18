Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 16 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en una vivienda ubicada entre las calles Libertad y Vélez Sarsfield.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, el fuego comenzó en la zona del garaje de la casa, donde tomó parte de la habitación.

Según la información difundida, parte del equipo de bomberos se encontraba en un evento que estaba cercano a la vivienda afectada, por lo que no fue necesario que saliera otra dotación del cuartel.

Al llegar los socorristas, las llamas ya habían sido extinguidas.

No hubo heridos.