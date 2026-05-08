En diálogo con el equipo de Red Panorama, Diego Heredia, dirigente político y candidato a intendente de Marcos Juárez por el Frente Renovador, confirmó que fueron reparadas las luminarias del puente ubicado sobre avenida Las Colonias, luego de varios días sin funcionamiento.

El referente explicó que el reclamo surgió a partir de los mensajes enviados por vecinos y oyentes de la radio, quienes advertían sobre el peligro que representaba circular por el sector sin iluminación. “Era un problema muy grave para la ciudad después de tantos accidentes que ha habido en ese lugar”, afirmó.

Según detalló Heredia, el miércoles realizó una notificación formal ante Corredores Viales, organismo responsable del mantenimiento de la traza de la autopista. El dirigente señaló que desde el ente nacional respondieron rápidamente al pedido y el jueves enviaron una cuadrilla para trabajar en el lugar. “Nos agradecieron que le hayamos informado porque ya no realizan recorridas periódicas como antes”, comentó de manera indirecta durante la entrevista radial.

El candidato explicó que los inconvenientes detectados estaban relacionados con fallas técnicas y falta de mantenimiento, descartando hechos de vandalismo o robo de cables. “Había un problema de fases y cuestiones propias del desgaste por no haber tenido mantenimiento adecuado durante mucho tiempo”, sostuvo Heredia. Además, indicó que los trabajadores permanecieron cerca de tres horas reparando el sistema eléctrico para devolverle funcionamiento completo a las luces del sector.

Durante la charla, Heredia también destacó la importancia de mantener contactos directos con distintos organismos nacionales para agilizar este tipo de reclamos. “Cuando uno sabe con quién hablar, la solución es casi inmediata”, expresó. En ese sentido, aseguró que continuará gestionando pedidos vinculados a mejoras para la ciudad y remarcó que trabajará “sin importar de dónde venga el reclamo”, priorizando las necesidades de los vecinos por encima de cualquier diferencia política.

Finalmente, el dirigente valoró la rápida respuesta obtenida y sostuvo que esperan que la iluminación continúe funcionando correctamente para evitar nuevos riesgos en uno de los accesos más transitados de la ciudad.