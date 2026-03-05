Durante los últimos días, el equipo de Red Panorama recibió reclamos de oyentes sobre el cese de atención para afiliados de PAMI en el Sanatorio Sudeste desde el 1 de marzo. Luego de varias consultas a autoridades de la institución, donde los «no» abundaron, el equipo de la radio se puso en marcha para hablar con gente de la Justicia.

Por tal motivo, la Panorama se puso en contacto con la Fiscal Federal, María Virginia Miguel Carmona, quien expresó, fuera del micrófono, que para iniciar un seguimiento del caso, es necesario que haya una denuncia por escrito.

Aquellos que quieran realizar su reclamo, deben hacerlo a través del siguiente mail: fisfed-bvl@mpf.gov.ar aclarando en el asunto el motivo de la denuncia.