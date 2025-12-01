Reconocimiento al Taller Protegido CECAL en la Legislatura de Córdoba.

El martes 25 de Noviembre la Legislatura de Córdoba declaró su Beneplácito al Taller Protegido CECAL y a la muestra Fotográfica Miradas Que Incluyen, un reconocimiento impulsado por los legisladores Carlos Carignano, Inés Contrera, Matías Gvozdenovich y Graciela Bisotto, con el aval de la Comisión de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad.

La intendente Sara Majorel, junto a autoridades Municipales, Directoras del Taller, Operarios, Cooperadora, Familias, Fotógrafos y Representantes de instituciones Locales acompañaron este emotivo acto que puso en valor el trabajo diario del CECAL.

El Legislador Carignano destacó que el Taller rompió la barrera actitudinal, al borrar el incluir y poner el convivir, reconociendo su aporte fundamental a los derechos de las Personas con discapacidad.

La directora Ana Virginia Vodanovich agradeció el constante apoyo de los legisladores, de la Municipalidad de Marcos Juárez, de la Cooperadora, las Familias y, especialmente, de los operarios que sostienen la esencia del Taller.

Miradas Que Incluyen:

La muestra reúne fotografías realizadas por Profesionales y aficionados que retrataron con sensibilidad y respecto, la vida laboral del Taller, cada imagen es un puente, un encuentro, una forma de hacer visible lo que transforma: el trabajo digno, la inclusión real , la potencia de la diferencia.

Celebramos este reconocimiento que honra al compromiso, el esfuerzo y la convicción de que la inclusión se construye todos los días.