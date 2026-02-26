En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el Ingeniero Agrónomo, Ricardo Arregui analizó el inicio de la cosecha gruesa y trazó una perspectiva, mayormente alentadora, para el sector agropecuario.

Según explicó, en los últimos días comenzaron a levantarse los primeros lotes de maíz, con rindes que, en muchos casos, se ubican por encima de lo esperado pese a un verano marcado por el estrés climático.

“Recién ahora está arrancando la cosecha”, señaló Arregui, al detallar que algunos productores adelantaron labores aprovechando bonificaciones por humedad en los acopios. Incluso en zonas de menor potencial, se registraron rendimientos cercanos a los 90 quintales, un dato que refuerza las expectativas positivas para la campaña.

El especialista sostuvo que la clave estuvo en la siembra temprana y en la buena humedad acumulada durante el invierno. “Cuando empezó a apretar la temperatura y la falta de agua, el maíz ya estaba hecho en un 90%”, afirmó, y remarcó que, en general, “la cosecha va a ser de buena a muy buena”, con lotes que podrían superar los 100 quintales sin inconvenientes.

No obstante, el balance productivo se ve fuertemente condicionado por los temporales del verano. En Argentina se siembran aproximadamente 45.000.000 de hectáreas y, de acuerdo a imágenes satelitales de compañías aseguradoras, unas 1.5 millones resultaron afectadas por granizo y vientos extremos, con daños que se extendieron desde la zona rural de Monte Maíz hasta la provincia de Entre Ríos.

Arregui describió el fenómeno como “un daño terrible”, al comparar su impacto con grandes crisis productivas del pasado. Si bien aclaró que no toda el área sufrió pérdidas totales, advirtió que hubo franjas completas arrasadas. Aun así, destacó que fuera de las zonas más castigadas, el estado general de los cultivos permite sostener una “perspectiva positiva” para la campaña agrícola.

Pese a las pérdidas puntuales, el balance general de la campaña permite sostener expectativas favorables.