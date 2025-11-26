En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el presidente del Aeroclub Marcos Juárez, Luis Bodello, confirmó un nuevo hecho de vandalismo que afecta directamente al funcionamiento del aeródromo, aún no inaugurado.

Según explicó, el jueves por la noche, delincuentes robaron transformadores y cables del sistema de balizamiento. El viernes, durante el evento de astroturismo, advirtieron que las luces no encendían y comenzaron las primeras sospechas. Al revisar el sector, se encontraron con varias balizas arrancadas y el tendido afectado.

Bodello detalló que los ladrones sustrajeron ocho transformadores y “unos veinte metros de cable”, un porcentaje menor del total instalado, pero suficiente para inutilizar el sistema. Cada baliza posee un transformador que regula la tensión para garantizar una iluminación uniforme en toda la pista.

La falta de estos dispositivos deja inoperativa la señalización nocturna, lo que implica un riesgo operativo importante. “El daño es mayor que el valor del material robado”, lamentó.

El presidente remarcó que ingresaron por el sector sur y que el ataque habría ocurrido sin conocimiento del impacto que generaría. Si bien el aeródromo aún no está habilitado oficialmente, de haberse requerido un aterrizaje de emergencia, las luces no hubieran podido encenderse.

Personal policial y la Justicia ya trabajan sobre las cámaras de seguridad del predio para intentar identificar a los responsables. La denuncia fue radicada el fin de semana.

Bodello, además, expresó una fuerte indignación por el hecho, destacando el esfuerzo invertido por muchas personas para concretar esta obra tan esperada. Señaló que este tipo de robos, motivados por obtener pequeñas cantidades de cobre, provocan grandes perjuicios a la comunidad.

“Es absolutamente injusto”, dijo, subrayando que incluso quienes cometieron el daño podrían necesitar algún día una pista operativa. Las autoridades buscan restituir los equipos robados para habilitar finalmente el sistema de luces.