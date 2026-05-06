Durante las últimas horas, un hecho delictivo sorprendió a los habitantes de la región, con respecto a un robo ocurrido en Justiniano Posse, la persecución posterior y el hallazgo en otra localidad.

Todo comenzó el domingo, cuando personal policial recibió la denuncia de una motocicleta en Posse. Luego, en la mañana del martes, otro hecho similar en la misma localidad. Con estas dos informaciones comenzaron una investigación, las cuales pudieron encontrarlas en la tarde de ayer.

Una de las piezas fundamentales fue el hecho de que, en una estación de servicios de Inriville, los delincuentes estaban cargando nafta con las motocicletas robadas. Los empleados, al notar que no tenían casco y no eran oriundos de ahí, les llamó la atención.

Luego observaron que se acercaba un móvil policial y los sospechosos emprendieron la huida.

Fueron retenidos en Los Surgentes, donde los uniformados tomaron conocimiento que ambos vehículos presentaban pedido de captura por los hechos donde las habían sustraído.

Los sujetos, de 16 y 18 años, fueron aprehendidos y llevados a la comisaría, en conjunto con los rodados, que fueron secuestrados. Ambos son oriundos de Justiniano Posse.