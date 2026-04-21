El comisario a cargo de la comisaría de Monte Buey, Andrés Gallo, informó que personal policial acudió a dos comercios ubicados sobre la ruta provincial 6, a la altura del kilómetro 202, tras un llamado a la línea de emergencias. Según detalló, al llegar al lugar constataron daños en los accesos y en los sistemas de seguridad de ambos establecimientos.

El primero de los hechos ocurrió en una rectificadora del ejido urbano, donde los delincuentes habrían ingresado luego de violentar un ventiluz. “Dañaron el sistema de alarma y el sistema de cámaras”, explicó Gallo, quien además señaló que los autores sustrajeron el DVR donde quedaban registradas las grabaciones del local.

Si bien en ese comercio el propietario no detectó la falta de otros elementos de valor, los investigadores observaron daños en el alambre perimetral en la parte trasera del predio, lo que indicaría por dónde habrían ingresado los autores del robo. La maniobra evidenció una planificación previa para inutilizar los sistemas de vigilancia antes de entrar.

Mientras trabajaban en ese lugar, los efectivos fueron alertados sobre un segundo hecho a unos cien metros, en un galpón donde funciona la administración de una empresa de transporte. Allí, los delincuentes realizaron un corte en la chapa del galpón para ingresar y revolvieron las oficinas comerciales, aunque no encontraron dinero en el lugar.

No obstante, los ladrones sí lograron llevarse una bicicleta tras violentar una puerta lateral del establecimiento. Gallo indicó que se está trabajando de manera conjunta con Patrulla Rural, Unidades Especiales, la subcomisaría de Inriville y la comisaría de Justiniano Posse, debido a que “ha habido en distintas zonas hechos de similares características y con el mismo modus operandi”.

La Policía mantiene abierta la investigación y busca determinar si ambos robos forman parte de una seguidilla de hechos perpetrados por una misma banda en la región.