Durante el día domingo, un hecho delictivo llevó a una persecución policiaca, casi de película, que comenzó en la provincia de Santa Fe y terminó en el sudeste cordobés.

Todo ocurrió cuando, según lo comentado por el damnificado, su acoplado cisterna se encontraba en la localidad de Carmen, a pocos metros de la Ruta Provincial 94, cuando ocurrió el hecho delictivo.

Rápidamente, personal policial inició un monitoreo a través de diversas cámaras, las cuales fueron avisadas por la Central, que dieron como resultado a una camioneta Pick Up que llevaba a tiro al tanque sobre la Ruta Nacional 33, cuando intentaba volver por la 93.

Participaron en el trabajo en conjunto las ciudades de Firmat, Arteaga y San José de la Esquina, quienes entregaron el contenido de las cámaras de seguridad. Luego, los uniformados de Cruz Alta, Los Surgentes y la Caminera de Marcos Juárez iniciaron el seguimiento con sus vehículos.

Los malhechores, al notar la presencia de patrulleros, soltaron el acoplado y se dieron a la fuga, quedando en cercanías de Camilo Aldao.

No hay detenidos por el hecho.