Durante la madrugada del lunes, aproximadamente a la 1:30 horas, personal policial recibió la denuncia de una mujer de 43 años, la cual testificó que le habían robado varios objetos de su vivienda.

Todo ocurrió, según lo denunciado, entre las 21 y 0:30, cuando la damnificada se fue de su casa. Fue ahí que los malhechores ingresaron forzando la ventana del dormitorio.

Al regresar a su vivienda, la mujer vio la escena y notó que le faltaba una notebook y una suma de dinero aproximada a 500 mil pesos.

Aún no hay detenidos.