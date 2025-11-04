Rugby del Club Atlético Municipal:
A la Final.
Gran triunfo de nuestros jugadores en casa.
CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL 43 NORTE DE ARMSTRONG 9
El próximo desafío será frente a Talleres de Arroyo Seco(Fecha y Cancha a confirmar).
Felicitaciones.
Plantel:
Gonzalo Jasa, Leandro Caballero, Tomás Castellaro, Renzo Valdez, Javier Dárdano, Emiliano Favaro, Bruno DºNapoli, Federico Viamonte, Vittoria Di Benedetto, Pablo Castellano(Capitán), Julián Crescente Nieri, Angel Pasini, Alejo Coschiza, Manuel Castellano y Juan Pablo Barletta.
Suplentes: Lautaro Antonini, Nicolás Rhor, Maximiliano Heredia, Alejandro Toedtly, Francisco Debiazi, Gino Castro, Rodolfo Peninger y Martín Machado.
Staff Técnico:
Entrenadores: Marcos Muñoz.
Gustavo Liotta
Preparador Físico: Nicolás Cárcar
Mánager: Gustavo Magra.