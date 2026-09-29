Rugby del Club Atlético Municipal:
Nuestra Primera cerró la Fecha como visitante frente a Talleres de Arroyo Seco.
TALLERES DE ARROYO SECO 30 CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL 15
Última Fecha del Clausura:
Sábado 03 de Octubre.
vs. TOTORAS.
Local.
Rugby del Club Atlético Municipal:
Nuestra Primera cerró la Fecha como visitante frente a Talleres de Arroyo Seco.
TALLERES DE ARROYO SECO 30 CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL 15
Última Fecha del Clausura:
Sábado 03 de Octubre.
vs. TOTORAS.
Local.
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