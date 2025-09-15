Rugby del Club Atlético Municipal:

Fecha Seis:

En casa y con gran actuación, nuestra Primera se quedó con la victoria ante Talleres de Arroyo Seco.

CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL 52 TALLERES DE ARROYO SECO 7

Nacional Desarrollo M 16:

El seleccionado de la Unión de Rugby de Rosario tuvo un gran comienzo en Junín:

Triunfo 12-7 frente a Cuyo

Triunfo 21-14 ante Córdoba

Con estos resultados, el equipo clasifico a semifinales de la Copa de Oro, donde enfrentará a Mar del Plata este domingo a las 10:40 horas.

Felicitamos a nuestros jugadores PEDRO CIRAVEGNA, THIAGO HERNÁNDEZ, JUAN MINIOTTI, AGUSTÍN PEREYRA y LORENZO TRAVERSI, y al Staff NICOLÁS CARCAR y PABLO PENINGER, que representan al CAM con orgullo en este Nacional.