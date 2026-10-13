Rugby del Club Atlètico Municipal:

Semifinales Copa de Oro.

CAM vs. C. A. CARCARAÑA

Este sàbado nuestra Primera visita a C. A. Carcaraña en busca de un lugar en la Final.

Sàbado 17 de Octubre.

16:00 horas.

Lugar: Carcaraña.

Vamos CAM.