Rugby del Club Atlético Municipal:
En la Final de la Unión de Rugby de Rosario en las instalaciones del CAM, el Club Atlético Municipal cayó ante Talleres de Arroyo Seco por 24 a 27 con un penal en el último minuto.
SubCampeón para el CAM.
Plantel:
1 GONZALO JASA 2 LEANDRO CABALLERO 3 TOMÁS CASTELLARO(CAPITÁN) 4 RENZO VALDEZ 5 JAVIER DÁRDANO 6 EMILIANO FAVARO 7 FEDERICO VIAMONTE 8 BRUNO DºNAPOLI 9 GINO CASTRO 10 VITTORIO DI BENEDETTO 12 JULIÁN CRESCENTE NIERI 13 ANGEL PASINI 11 ALEJO COSCHIZA 15 MANUEL CASTELLANO 14 JUAN PABLO BARLETTA
Suplentes: 16 LAUTARO ANTONINI 17 NICOLÁS RHOR 18 MAXIMILIANO HEREDIA 19 ALEJANDRO TOEDTLY 20 FRANCISCO DEBIAZI 21 MAURO BUSEGHIN 22 RODOLFO PENINGER 23 MARTÍN MACHADO.
Staff Técnico:
Entrenadores: MARCOS MUÑOZ y GUSTAVO LIOTTA.
Preparador Físico: NICOLÁS CÁRCAR
Mánager: GUSTAVO MAGRA.