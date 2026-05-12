Rugby del Club Atlético Municipal:
Ayer nuestros juveniles participaron en Casilda de la Segunda Fecha del Torneo Desarrollo Juvenil M 1 y M 2 Nivel Desarrollo.
En M 2; los chicos se quedaron con el encuentro tras ganar sus dos Partidos.
En M 1, obtuvieron una victoria y una derrota.
La jornada la compartimos junto a la Cañada Rugby y Larriviere de Las Parejas.
Además, agradecemos a Larriviere por el material aportado durante la jornada.
Jornada de Fortalecimiento Deportivo y Proyección Institucional.
El miércoles vivimos una jornada de trabajo y reflexión junto a entrenadores, preparadores físicos y managers de rugby y hockey del club.
Fue un espacio muy positivo para compartir ideas, analizar el Presente de ambas disciplinas y seguir proyectando el crecimiento deportivo e institucional del CAM.
Agradecemos a Javier Gómez, Martín Liotta, Fabián Pellegrino y Gustavo Liotta por su participación y aporte durante la charla.