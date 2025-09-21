Rugby del Club Atlético Municipal:
Torneo Clausura Desarrollo.
Recupero Fecha 1.
Triunfazo en Rosario en la noche del viernes.
JOCKEY CLUB DE ROSARIO 19 CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL 26.
Rugby del Club Atlético Municipal:
Torneo Clausura Desarrollo.
Recupero Fecha 1.
Triunfazo en Rosario en la noche del viernes.
JOCKEY CLUB DE ROSARIO 19 CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL 26.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.