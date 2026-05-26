Durante los primeros minutos del domingo, aproximadamente a las 0:20 horas, personal policial de Saira recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta Provincial E59, en cercanías de la localidad.

Allí, según lo que testificaron los damnificados, el conductor, de 41 años y oriundo de Leones, volvía hacia la vecina ciudad con sus dos empleados, también mayores de edad, cuando colisionaron con una vaca que se encontraba sobre la carpeta asfáltica.

Ninguno de los damnificados sufrió heridas de gravedad por lo que no fueron trasladados al centro de salud.