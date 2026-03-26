En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Marcos Juárez, Gustavo Lescano, nos comentó acerca de lo ocurrido.

Durante la madrugada del martes, aproximadamente a las 3 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un derrame de cereales en la Ruta 9, con mano hacia General Roca.

Al llegar al lugar, según lo comentado por Lescano, había poca cantidad de producto en la carpeta asfáltica, pero muy desparramado sobre un tramo de 1000 metros, por lo que podía generar algún accidente si quedara en el suelo.

Realizaron las tareas de limpieza correspondiente, lo que les llevó un aproximado de 1 hora. Estiman, por lo que dijo el superior, que pudo haberse abierto la boquilla de un camión y eso generó el derrame.