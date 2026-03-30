Durante las primeras horas del lunes, aproximadamente a las 2 de la madrugada, el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio en una vivienda ubicada en calle Pedro Lino Funes al 400.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un aire acondicionado que se encontraba en una de las habitaciones comenzó a prenderse fuego, tomando cuerpo el fuego.

Al llegar los bomberos, las llamas ya habían sido controladas, por lo que realizaron las tareas de enfriamiento en el lugar.

No hubo heridos.