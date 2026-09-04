En diálogo con el equipo de Red Panorama, el jefe de Bomberos, Diego Buffa, nos brindó mayores detalles sobre lo ocurrido.

Durante la noche del jueves, aproximadamente a las 21:30 horas, el cuerpo bomberil de Marcos Juárez fue convocado al cuartel por un principio de incendio que se estaba dando en una vivienda ubicada en calle Rawson al 600.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, el foco comenzó en el sector del patio de la casa, tomando gran cuerpo las llamas. Al llegar los bomberos, el fuego había sido ya controlado y extinguido por los vecinos de la cuadra, por lo que no fue necesaria la intervención del servicio de rescate.

Según lo comentado por Buffa, uno de los socorristas se encontraba cerca del lugar y cuando llegó pudo constatar que se trataba de una quema de basura en el jardín trasero.

No hubo heridos.