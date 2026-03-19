Salud Municipal cerca de la comunidad.

18800 atenciones en Marcos Juàrez.

Durante el ùltimo año, los servicios de salud municipales realizaron miles de pràcticas y atenciones que reflejan el acompañamiento permanente a los vecinos y el fortalecimiento de la atenciòn Primaria:

2659 consultas de clìnica mèdica.

1947 atenciones odontològicas.

1386 atenciones psicològicas.

1135 intervenciones de terapia ocupacional.

873 consultas de ginecologìa y obstetricia.

639 atenciones de kinesiologìa y Fisiatrìa.

557 consultas de Fonoaudologìa.

343 atenciones nutricionales.

223 consultas neurològicas.

Además, se realizaron importantes pràcticas diagnòsticos y estudios:

1273 extracciones para anàlisis clìnicos.

403 estudios ecogràficos.

Estudios Neurològicos especializados, incluyendo electroencefalogramas computarizados.

Tambièn se brindò acompañamiento en àreas especìficas de cuidado y prevenciòn:

661 prestaciones del Programa Asistencial de las Adicciones, alcanzando a 221 personas.

535 evaluaciones Psicofìsicas habilitantes para licencias de transporte interjurisdiccional.

Estos datos reflejan el trabajo cotidiano del sistema de salud Municipal, con un enfoque puesto en la Prevenciòn la atenciòn integral y el acceso cercano a los servicios para toda la comunidad.