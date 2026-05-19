En diálogo con el equipo de Red Panorama, el secretario de Obras Públicas de San Marcos Sud, Mauro Merlini, brindó detalles sobre los trabajos que se ejecutan el acceso de Ruta 9, luego de que se registraran nuevos hundimientos en la zona de la alcantarilla.

Según explicó, las tareas actuales surgieron tras el deterioro de una reparación provisoria realizada semanas atrás.

Merlini señaló que, en una primera instancia, la empresa encargada había colocado asfalto sobre la carpeta de la ruta como solución transitoria. Sin embargo, el arreglo “duró mucho menos que la primera vez”, por lo que debió intervenir nuevamente la empresa contratada junto a Vialidad, mediante gestiones impulsadas por la intendenta Claudia Godoy.

“El trabajo que se está haciendo ahora es mucho más duradero e importante”, afirmó el funcionario, al explicar que ya se completó el relleno y el encofrado de la parte inferior de la alcantarilla. Además, indicó que restaba ejecutar el reasfaltado superior, una tarea que se demoró por una falla mecánica en una de las máquinas utilizadas en la obra.

De todos modos, Merlini reconoció que la solución ideal hubiese sido el reemplazo total de la alcantarilla. “La solución definitiva habría sido cambiarla completamente”, expresó, aunque admitió que la magnitud económica de una obra de esas características hoy dificulta su concreción. En ese sentido, describió la intervención actual como “un parche bien hecho”.

El secretario también advirtió que, aunque la reparación permitirá estabilizar la zona afectada y evitar nuevos hundimientos inmediatos, existe la posibilidad de que vuelvan a aparecer inconvenientes en el futuro. De manera indirecta, explicó que el desgaste estructural provocado por el agua sobre la base del conducto podría generar problemas con el paso de los años.

Finalmente, desde el municipio solicitaron precaución a quienes circulan por el sector, ya que el tránsito continúa desviado hacia la autopista. Si las condiciones climáticas acompañan y avanzan las tareas previstas, estiman que el acceso podría quedar habilitado nuevamente antes del fin de semana.