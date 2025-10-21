Durante las últimas horas se conoció un hecho que tiene conmovidos a los vecinos de San Marcos Sud, por la muerte de un habitante de la localidad producto de una riña.

Todo habría ocurrido el pasado viernes 10 en un bar comedor de San Marcos, conocido como ‘La Terminal’, donde la víctima protagonizó una riña con un joven, por razones que se intentan esclarecer.

Como producto del hecho, el damnificado, un policía retirado de 57 años, fue trasladado al Hospital de Bell Ville, donde permaneció con asistencia respiratoria en la Unidad de Terapia Intensiva, producto de las lesiones.

Luego, a comienzos de esta semana se conoció la novedad que el herido falleció, luego de 10 días con pronóstico reservado.

Por el hecho hay un detenido, quien se presentó en la comisaría voluntariamente al conocerse el desenlace del caso. Aún continúan las investigaciones para esclarecer el hecho.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que el fallecido es Fabián Ríos, de 57 años. Por otro lado, el aprehendido sería de apellido Lencina.