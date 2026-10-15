Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de la entrega de Mención Espinillo 2026, el cual será en el marco del aniversario 139 de la ciudad.

La novedad se conoció a través de la publicación del decreto Nº 259, en el que también se destaca la ordenanza 2877, el cual detalla que esta premiación está destinada a distinguir personas e instituciones de la ciudad que se destaquen por su trayectoria, dedicación, mérito, responsabilidad, valores humanos y trascendencia en el ámbito social.

Las categorías que abarcan a los homenajeados son Ciencia y Salud; Tecnología y Desarrollo; Juventud y Emprendedurismo; Deporte; Cultura; y Compromiso Social.

Así quedó el listado oficial de los reconocidos:

María Emilia Zabala, en Ciencia y Salud.

Rossetti Deportes S.A., en Tecnología y Desarrollo.

Tania Toledo, en Juventud y Emprendedurismo.

Ana Reinaudi, en Juventud y Emprendedurismo.

Lic. Juan Cruz Teres, en Deporte.

Comisión Museo Marcos Juárez, en Cultura.

Rotary Club e Interact Club Marcos Juárez, en Compromiso Social

Además de una mención especial para Rumaldo ‘Lito’ Fernández por su trayectoria y aporte a Marcos Juárez.

El acto conmemorativo se realizará en los próximos días.