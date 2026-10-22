Durante los últimos días, un hecho conmocionó a la región santafesina del departamento San Jerónimo, cuando se conoció la información de un accidente ocurrido entre las localidades de Estación Díaz y Monje, en el cual fallecieron tres personas.

Según los primeros datos, el siniestro sucedió el sábado por la noche, en el momento que un automóvil en el que viajaban 5 jóvenes desde Estación Díaz sufrió una pinchadura de su neumático y se estacionó sobre la banquina para repararlo.

En ese momento una Ford Ranger que venía en sentido contrario impactó contra ellos de manera frontal. Como resultado, al llegar los bomberos, constataron que 3 de los ocupantes habían perdido la vida en el lugar, mientras que otros dos fueron trasladados al centro de salud más cercano. Por otro lado, el conductor de la camioneta no sufrió heridas.

Si bien el accidente sucedió durante el fin de semana, entre el martes y miércoles, según información de diversos colegas que llegaron a Red Panorama, se había confirmado un dato oficial de que la camioneta tenía domicilio en el departamento Marcos Juárez.

Luego, en las últimas horas, el equipo de Panorama pudo corroborar la identidad del sujeto, siendo este mismo Gregorio M. Garcete, con domicilio en la localidad de General Roca. Además se pudo conocer que el sujeto tiene nacionalidad paraguaya.

Actualmente se realiza una investigación judicial para reconstruir el suceso.