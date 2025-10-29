Durante las últimas horas, la Municipalidad de Marcos Juárez dio a conocer la información de que, durante hoy miércoles, un sector de la Circunvalación estará cortada. La restricción se debe por las obras que se realizan en la región para el cambio de las tuberías de agua.

El tramo afectado es de Circunvalación Este, comprometiendo las calles Miguel Daga hasta Deán Funes, y las rutas 9 y 12.

El corte de circulación es desde las 7 de la mañana hasta la noche, aunque, según lo explicado por los obreros al móvil de Red Panorama, el trabajo podría estar terminando aproximadamente a las 17 horas.