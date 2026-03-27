Durante las últimas horas el equipo de Red Panorama pudo conocer la información que, durante la mañana de hoy jueves, se estará llevando a cabo una reunión en el Centro de Jubilados de la ciudad. Será la primera del año, en una serie de encuentros que realizarán para analizar diversas problemáticas.

Participarán también la intendente Sara Majorel, el presidente de los Centros Federados, legisladores de los departamentos Unión y Marcos Juárez, como también autoridades de PAMI.

La jornada inició a las 9:30 horas y se espera que presenten un informe del Instituto Nacional de Jubilados sobre la problemática que está ocurriendo en la ciudad, teniendo en cuenta que en los próximos días cerrará el Sanatorio Sudeste y los afiliados dejarán de contar con un sanatorio privado para atender sus consultas médicas.