Durante la noche del viernes, pasadas las 22:30 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un principio de incendio que se estaba dando en una vivienda ubicada en calle Juan B. Justo al 300.

Allí, momentos antes, las llamas comenzaron en el sector de la cocina, la cual rápidamente tomó fuego, afectando a varios artefactos y a una garrafa que había en el lugar.

Rápidamente, al llegar los bomberos, trabajaron en la extinción del incendio y el enfriamiento del lugar.

No hubo heridos. Una mujer, de aproximadamente 22 años y embarazada, fue trasladada al Hospital Abel Ayerza para realizar los controles necesarios.