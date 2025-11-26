En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Leones, Marcelo Galeano, nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante la tarde del lunes, aproximadamente a las 18:30 horas, el cuerpo bomberil de ese pueblo fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en un campo ubicado a 25 kilómetros al norte de Leones.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una máquina cosechadora, que estaba funcionando en ese momento, comenzó a prenderse fuego, tomando gran parte del equipo rápidamente.

Al llegar los bomberos, trabajaron en conjunto con sus compañeros de Saira para sofocar las llamas, que habían comprometido a la máquina en su totalidad. Según lo comentado por Galeano, los trabajadores rurales pudieron crear un cerco para que no se expandiera hacia la siembra.

No hubo heridos. Trabajaron, aproximadamente, 2 horas en extinguir el fuego y enfriar la zona.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el dueño de las hectáreas donde ocurrió el siniestro sería Juan Manuel Herenger.