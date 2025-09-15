Durante la madrugada del día domingo, aproximadamente a las 5 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un principio de incendio que se estaba dando en una vivienda ubicada en calle Rivadavia Este al 400.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, en una de las habitaciones del hogar comenzaron las llamas, tomando la totalidad de ese espacio.

Al llegar los bomberos, realizaron las tareas de extinción y enfriamiento en el lugar. Como resultado, ese habitáculo quedó con daños totales. En el resto de la casa, en cambio, el humo tomó gran parte del lugar.

Según lo que pudo conocer el equipo de la Red Panorama, a través de información por el equipo de bomberos, el residente de la casa se encontraba durmiendo momentos antes del hecho, entonces escuchó un sonido extraño y se levantó a la cocina, y al volver a la habitación encontró este otro espacio con el principio de incendio.

No hubo heridos. Aún se intentan esclarecer los hechos.