Durante la tarde y noche del jueves, en la sala del Concejo Deliberante se realizó la entrega de la Distinción Espinillos 2025. En el acto estuvieron presentes las autoridades municipales, como también de otras instituciones de Marcos Juárez, y además vecinos de la ciudad.

En el evento destacaron a aquellos que, durante este año, contribuyeron al fortalecimiento social, educativo, cultural y productivo de la localidad.

Luego, el municipio dio a conocer el listado oficial de quienes recibieron la distinción, que serían Alicia Pérez de Sueldo en el área de Educación; Julián Leite en Deporte; el doctor José Antonio Méndez en Ciencia y Salud; Alejandro Gassman en Tecnología y Desarrollo; Héctor Decándido en Cultura e Historia; y Florencia Tortolini en Juventud y Emprendedurismo.

También reconocieron a Iglesias Cristianas Unidas de Marcos Juárez en el rubro de Compromiso Social.

Por último, parte del cuerpo bomberil de la ciudad, más específicamente José Garrigós, Juan Pedro Crescente y Osvaldo Fabbiani, por su vocación de servicio, entrega y valor.

Luego, al finalizar el evento, se realizó un ágape para los homenajeados y sus familiares.